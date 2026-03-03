Популярни
  Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 526
  • 11
Берое и Славия се изправят един срещу друг в двубой от междинния 24-ти кръг в efbet Лига. Сблъсъкът под Аязмото е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов. 

Заралии, които се намират в кошмарна серия от 14 поредни шампионатни мача без победа, заемат предпоследната позиция в класирането. "Белите" също са в криза, като от началото на втория дял на кампанията имат четири последователни загуби и се смъкнаха до осмото място.

Сега двата отбора със сигурност ще търсят задължителен успех, с който да зарадват своите привърженици. Футболистите на Хосу Урибе и Ратко Достанич обаче трябва да бъдат по-фокусирани в завършващата фаза, тъй като тимовете са отбелязали само по един гол през пролетта.

Първата среща между днешните съперници по-рано през сезона завърши при нулево равенство на стадион "Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".

11 Славия 0:0 Берое

Берое - Славия

Начало: 16:00 часа
Съдия: Георги Давидов
Стадион: "Берое", Стара Загора

