Екитике: Искам да постигна нещо голямо с Ливърпул

Юго Екитике си поставя за цел да запази отличната си форма и да „постигне нещо голямо“ с Ливърпул през 2026 г.

Френският нападател направи много силен старт в кариерата си с „червените“, след като се присъедини към клуба от Айнтрахт Франкфурт миналото лято. Бързите му два гола при победата с 4:1 над Нюкасъл Юнайтед миналия уикенд увеличиха актива му на 15 попадения във всички турнири през настоящия сезон.

С оглед на това, че Ливърпул все още има за какво да се бори до края на кампанията, а след това предстои и Световно първенство, №22 иска да поддържа това ниво.

Попитан за целите си през календарната година по време на Q&A със Sky Sports, той каза:

„Вероятно да постигна нещо голямо с Ливърпул – да спечеля трофей. В личен план – просто да продължа да правя това, което правя. И да отида на Световното първенство с националния отбор. Това би било нещо специално, наистина много специално.“

Екитике отговаря на въпроси, зададени от фенове.

Кой съотборник те накара да се почувстваш най-добре дошъл, когато пристигна в Ливърпул?

Ибу (Конате). Трябва да кажа Ибу, разбира се. Говореше ми на френски и ми обясни всичко за клуба, за хората. Честно казано, всички ме приеха много добре – Джереми (Фримпонг), Костас Цимикас, макар че вече не е тук. Той беше много добър с мен, говорехме много. Но като цяло – всички.

Кой играч те е вдъхновявал най-много, докато израстваше?

Имам двама – Неймар и Карим Бензема. Това са футболистите, които са ме впечатлявали най-много и които гледах най-често у дома. И двамата са невероятни за гледане – с асистенции и голове. Бензема – защото играеше на моята позиция и обичам начина, по който играе. Той помага на отбора, вкарва и подава. Това е нивото, към което се стремя.

Как върви със скаузърския акцент?

Харесва ми, но честно казано – твърде е труден за мен! Но ми допада. Тренирам – нека да пробваме след един пълен сезон. Може би догодина ще се опитам да го говоря повече. Този сезон се фокусирам повече върху футбола.

Какво забеляза като различно във Висшата лига?

Вероятно интензитетът и броят на мачовете. Винаги най-високо темпо и ниво. Не можеш да играеш мач от Висшата лига на 60% от възможностите си, защото ще те „изядат“ и няма да направиш нищо. Трябва да си готов физически и психически на всеки три дни, всяка седмица.

Отне ли ти време да се адаптираш и да опознаеш съотборниците си извън терена?

Имам наистина страхотни съотборници, така че беше лесно. Те са много отворени за разговор. Говоря с почти всички и ми помагат по всякакъв начин. Не се виждаме много извън терена и тренировките, но когато сме заедно, винаги е хубаво. Много добра група момчета.

Защо избра Ливърпул?

Първо – защото бяха шампиони миналия сезон. Можеш да се присъединиш към най-добрия отбор в Англия – как да откажеш? Освен това играчите, стилът на игра. Виждах себе си в този отбор и мислех, че ще ми пасне перфектно. За мен това беше най-добрият избор. Много лесно решение.

Кой би бил по-добър – ти като вратар или Алисон (Бекер) като нападател?

Сто процента Али като нападател! Аз съм ужасен [на вратата], никога не бих могъл. Никога!

Как се разтоварваш извън футбола?

Харесвам музика, дрехи, баскетбол и американски футбол. Гледам много неща, слушам много музика, играя игри със семейството си. Има толкова много начини да се откъсна от футбола.