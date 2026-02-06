Как можеш да завиждаш на Бензема, а да се казваш Кристиано Роналдо!?

Луксозна резиденция в Рияд, три частни етажа на хотел Four Seasons и заплата от половин милион евро на ден все още не са достатъчни, за да поддържат личното удовлетворение на Кристиано Роналдо, който стачкува в Саудитска Арабия.

Отказът му да играе за Ал-Насър в понеделник осмива убеждението на саудитците, че хвърлянето на пари, еквивалентни на БВП на малка държава, ще го направи доброволен участник в техния проект за "спортно изпиране" (sportswashing е термин, с който държави, най-често диктатури, където се нарушават човешките права, се опитват чрез огромни инвестиции в спорта да "изчистят" собствения си имидж - бел. ред.). Самодоволният Кристиано също стана обект на подигравки – заобиколен от подмазвачи, които са твърде очаровани, за да му кажат, че изглежда като смешен ловец на пари.

Въпреки това недоволството на Роналдо се различава от тези, които са сметнали живота на безсмислен футбол в пустинята за непоносим - като например Джордан Хендерсън, който претърпя сериозен финансов удар, за да избяга от Ал-Етифак, или да речем Джонджо Шелви, който е взимал приспивателни, за да се справи със скуката в Дубай.

Снимки в социалните мрежи на Роналдо в сряда вечерта показаха, че най-накрая се е върнал към тренировките преди дербито срещу Ал-Итихад в петък. Въпреки това отказът му да играе в понеделник няма да бъде забравен. Това беше неговият протест срещу, както той го вижда, несправедливото отношение на саудитската държава към неговия клуб в сравнение с трите други клуба, в които саудитският Публичен инвестиционен фонд (PIF) – който също притежава Нюкасъл с дял от 75%.

Източници в Португалия предполагат, че самопровъзгласилият се като “CR7" е обиден, защото PIF харчи по-малко за Ал-Насър, отколкото за Ал-Хилал, саудитския шампион, на трансферния пазар. Тази несправедливост беше допълнително влошена от факта, че тези дни Ал-Хилал привлече Карим Бензема от Ал-Итихад, друг клуб от PIF квартета.

Докато Ал-Насър този месец привлече само Хайдер Абдулкарим, 21-годишен иракски полузащитник, пристигането на Бензема в Ал-Хилал последва големи инвестиции в Пабло Марий, бивш играч на Фламенго и Арсенал, както и Дарвин Нунес от Ливърпул.

“Неговата състезателна природа стои зад този гняв. Желанието да види отбора си да напредва, но и личната състезателна черта. Той се е виждал като номер едно, но Ал-Насър изоставаше от Ал-Хилал, а сега вижда как Бензема получава цялото внимание и става тяхното ново голямо име”, твърди близък до Роналдо източник пред за португалските медии.

От пристигането си в Саудитска Арабия през 2023 година Роналдо, който в четвъртък навърши 41 години, е спечелил само един трофей в клуба - от Арабска лига на шампионите, а освен това все още му липсват 39 гола до целта от 1000 попадения в кариерата.

Абсурдната идея, че играч със заплата от 185 милиона евро годишно се оплаква от липса на инвестиции в своя клуб обърка мнозина в саудитския футбол, въпреки че треньорът на Роналдо в Ал-Насър Жорж Жезус очевидно споделя това чувство за несправедливост. Той оправда лошата форма на отбора, казвайки, че клубът "не е имал политическата мощ на своя съперник". "Делулу" свят, както би казало по-младото поколение.

Породената от това полемика накара някои в Ал-Хилал да поискат отстраняването на треньора, но това искане беше отхвърлено.

Въпреки това оплакването на Роналдо е безпочвено, когато става въпрос за заплати – истинският барометър за това къде трябва да се намира отборът в лигата. Общият бюджет за заплати на Ал-Хилал е приблизително половината от 345-е милиона евро на Ал-Насър на сезон. И докато клубът на Роналдо концентрира значителна част от тези пари върху шепа звезди, като самия него, Ал-Хилал постигна превъзходни резултати, като интелигентно разпредели ресурсите си върху целия отбор, използвайки както местни таланти, така и чуждестранни попълнения.

Ал-Хилал успя да поддържа постоянни резултати на вътрешно и континентално ниво – те също победиха Манчестър Сити на Световното клубно първенство – с по-малка зависимост от индивидуални суперзвезди.

Главният изпълнителен директор на Ал-Хилал е бившият търговски директор на Манчестър Сити Естеве Калсада, голям приятел на директора на Сити Феран Сориано, който изгради кариера във футбола, след като успешно се брандира като медиен експерт по футболния бизнес в Испания.

Калсада, който някога е управлявал и правата върху имиджа на Кевин де Бройне, Давид Силва и други, показа ясно безразличие към идеята за привличането на Роналдо с краткосрочен договор, когато беше под натиск да го направи лице на Саудитска Арабия за Ал-Хилал на Световното клубно първенство миналото лято. Договорът на Роналдо с Ал-Насър беше изтекъл, но той впоследствие подписа нов с клуба.

“Колкото и да уважавам Роналдо като огромен играч – което всички признаваме, че е – със сигурност е напълно против интуицията да доведеш най-големия играч на най-големия си противник да играе за теб. Още повече, когато това е само за три до четири седмици”, коментира Калсада тогава.

Докато Ал-Хилал показа търпение и стратегическа визия, с трима постоянни треньори през последните четири години и брилянтен ход с привличането на Симоне Индзаги от Интер, Ал-Насър смени петима наставници от пристигането на Роналдо.

През последните седмици имаше още сътресения зад кулисите на клуба на Роналдо.

Спортният директор Симао Коутиньо и генералният мениджър Жозе Семедо, и двамата португалци и негови близки сътрудници, загубиха част от контрола в клуба по настояване на PIF. Източници от Португалия твърдят, че това е задълбочило чувството на Роналдо за изолация в клуба.

Неговата свръхчувствителност е резултат от начина, по който футболният свят му е угаждал, вместо да го изправя пред реалността. Ранни доказателства за това могат да бъдат намерени в неговата странна автобиографична книга "Моменти", публикувана през 2007 г., в началото на кариерата му в Манчестър Юнайтед. В нея той обяснява защо е харесал първия си моделски опит с марката "Pepe Jeans": "Защото трябваше да позирам рамо до рамо с професионален модел." Книгата, както той обясни, е "негово отражение, огледало на душата му“.

Между работата върху коремните си мускули и показването им в Инстаграм той намери време и за филма "Роналдо", час и 42 минути самовлюбеност, посветена главно на отношенията между CR7 и неговия агент Жорже Мендеш, за когото играчът казва без капка ирония: "Той е най-добрият. Кристиано Роналдо сред агентите."

Парите, включително саудитската заплата, станаха безсмислени за човек, който дори не знае как да ги похарчи. Автомобилите са най-известният символ на това не само заради стойността, но и заради тяхната излишност. Роналдо публично заяви, че е "изгубил броя" на своите превозни средства, като оценява, че има повече от 40. Сред тях са няколко модела Bugatti – включително Chiron и Veyron – всеки на стойност над 1,8 милиона евро, а също така Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley.

Пътуванията с частен самолет са рутина от години, включително персонализиран самолет Gulfstream на стойност десетки милиони, оборудван със спални, салони и брандиран интериор. Скандалът „Soccerleaks“ разкри предполагаемо избягване на плащане на данъци. През 2019 г. той прие споразумение с испанските власти, като плати глоба от 18 милиона евро, която по-късно беше намалена, и прие условна присъда от 23 месеца.

Роналдо не е единственият играч в Саудитска Арабия, който се държи неподобаващо, предвид богатството, което получава. Бензема се почувства "неуважен" от PIF в Ал-Итихад, след като получи предложение за удължаване на договора, което беше по-свързано с правата върху имиджа и включваше намаляване на заплатата. Той отказа да играе по време на спора, който беше разрешен с преминаването му в Ал-Хилал. Н'Голо Канте също отказа да тренира в Ал-Итихад, докато течаха преговорите за преминаването му във Фенербахче, към който все пак се присъедини. Саудитците сега жънат това, което са посели.

Ал-Итихад е един от клубовете, които това лято искат да привлекат Мохамед Салах, което допълнително би засенчило Роналдо, ако изобщо остане толкова дълго. MLS може да бъде следващата му дестинация, ако някой от франчайзите е готов да плати откупна клауза от 50 милиона евро за играч, който има договор с клуба от Рияд до 2027 година.

Колективното възхищение към него там ще се разпространи и върху Доналд Тръмп предвид срещата на Роналдо с американския президент в Белия дом преди десет седмици, когато се присъедини към саудитската делегация. По-късно той се обърна към Тръмп през Инстаграм, казвайки му, че ще му помогне да "вдъхнови новите поколения да изградят бъдеще, дефинирано от смелост, отговорност и траен мир".

В Саудитска Арабия той може да се оплаква колкото си иска от привилегированото отношение към други държавни клубове и от лигата, която уж е манипулирана от PIF, но суровата истина е, че въпреки всички спечелени милиони, този ултрасъстезателен играч просто е избрал грешния клуб.



ЙОВАН БАБИЧ, Sportal.rs