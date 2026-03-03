Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

Спартак (Варна) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 13:30 часа, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков.

Двубоят е от изключително голямо значение и за двата отбора. И “соколи”, и монтанци се борят за своето оцеляване, като днешният сблъсък може да се окаже ключов в борбата за оставане в елита.

Към момента Спартак е в по-изгодна позиция, тъй като отборът се намира на 14-ото място с 20 точки. Варненци определено показват добра игра, но победата им се изплъзва. За последно те добавиха пълния комплект от точки преди малко повече от 4 месеца, когато в края на октомври победиха Ботев (Пловдив) с 3:2. Оттогава “соколите” не познават вкуса на успеха и постепенно се смъкнаха надолу в класирането.

Една от причините Спартак да не успее да запише победа в последните кръгове определено е и получаването на червени картони. В три от предишните четири мача варненци неизменно оставаха с човек по-малко на терена, което със сигурност повлияваше на играта им. Миналата седмица “соколите” загубигха от Арда с 0:1 и така прекъснаха серията си от три поредни равенства.

Ситуация в Монтана не е кой знае колко по-различна от тази в Спартак. Отборът се намира на последната 16-та позиция със 16 точки в актива си. Подобно на днешния си опонент монтанци се намират в дълга серия без победа. За последно Монтана записа успех в efbet Лига на 12 септември миналата година срещу Ботев (Пловдив) с 1:0. Оттогава те не могат да зарадват привържениците си и логично се смъкнаха до последното място.

Пристигането на Акис Вавалис през зимната пауза към момента не дава желания резултат. След подновяването на сезона Монтана има три поредни загуби и едно равенство, което направи в последния кръг.

Традиционно Спартак (Варна) играе добре срещу днешния си опонент и отдавна не е допускал загуба от него. По-рано през сезона “соколите” се наложиха с 2:1 като гости, а последният сблъсък на “Коритото” отново завърши с успех на домакините - 1:0 през сезон 2023/2024.