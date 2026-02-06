Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола определи “Анфийлд” като най-трудното място за гостуване, а Ливърпул като силен противник, въпреки проблемите на мърсисайдци през тази кампания. Каталунецът е категоричен, че “червените’ продължават да разполагат с футболисти от най-високо качество. Двата тима ще се изправят един срещу друг в неделя от 18:30 българско време.

“Да, “Анфийлд” е сред най-трудните места за гостуване, а Ливърпул си остава труден противник. Особено с качеството на играчите и мениджъра, който имат, това е много трудно място и ще бъде такова. Те остават изключителен отбор с мениджър от най-висока класа, няма съмнение в това. Моментите са си моменти, сезоните сезони, но те остават добър отбор,” започна Гуардиола.

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

След това наставникът на “гражданите” заяви, че в последно време се е вгледал в своя тим и начина му на игра и какво може да се коригира. Той посочи, че всички футболисти, които са в клубове от най-високото ниво в спорта, имат качествата да са там, но психиката и подхода правят разликата.

“В последно време огледах начина ни на игра и се опитах да преценя какво трябва да направим, да подобрим, какво трябва да коригираме. Но това е “Анфийлд”. Една от най-големите сцени и един от най-големите мачове, а те винаги се нуждаят от големи личности. Казвал съм го много пъти, в такива мачове не става дума за качествата на футболистите. В топ клубове от това равнище качествата са на лице. Никога не ми се е случвало да видя футболист, който не е достатъчно добър, за да играе на това ниво. Важно е обаче как се държиш. Начинът, по който се представяш във финалните етапи на най-големите турнири, в големите мачове, това са нещата, които те определят като играч. Психиката на играчите е това, което определя големите отбори. Ако искате да бъдете мениджър, трябва да печелите трофеи. Не винаги може да играете добър футбол, макар че нещата са свързани. Когато печелите, почти винаги играете добре. Винаги искаш играчите ти да печелят по най-добрия начин, по този, които вярвате, че е правилен. Смятам, че това е най-важното,” заяви Гуардиола.

Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор

Бившият треньор на Байерн (Мюнхен) посочи Ерлинг Холанд като най-добрия нападател в света, но отказа да потвърди дали той със сигурност ще започне в утрешния двубой. Норвежецът има проблеми в последно време и представянето му не е на познатото високо ниво, а в контраст с него Омар Мармуш направи няколко много силни мача с екипа на Манчестър Сити.

“Ерлинг Холанд е най-добрият нападател в света. Дали ще стартира? Това вече не знам, утре имаме тренировка и след нея ще решим. Това, което мога да ви кажа е, че той наистина е най-добрият. Рубен Диаш се завърна и е готов да запише няколко минути, това са добри новини за нас,” завърши Гуардиола.