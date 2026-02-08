Популярни
  Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Арбитражната комисия на Футболната асоциация (ФА) реши, че Ливърпул трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа такса от 2.8 милиона паунда и 20 процента от сумата при бъдещ трансфер.

Рио Нгумоа беше привлечен от Ливърпул от академията на Челси през септември 2024 г. А през лятото на 2025 г. играчът подписа първия си професионален договор. Мърсисайдци обаче не платиха никаква компенсация, което накара лондончани да се обърнат към компетентните органи.

Арбитражната комисия на Английската футболна асоциация постанови, че Ливърпул трябва да плати на Челси трансферна такса в размер на 2.8 милиона паунда, която може да нарасне с още до 4 милиона паунда при определени условия, сред които са мачовете за първия отбор, както и тези с национала фланелка. Освен това, в случай на трансфер на лявото крило, „сините“ ще получат 20 процента от сумата!

Рио направи фурор в началото на сезона, когато отбеляза победния гол в 10-ата минута на добавеното време на мача срещу Нюкасъл Юнайтед (3:2). Общо до момента той има 13 участия за мърсисайдци през сезон 2025-2026, всичките като резерва: 8 във Висшата лига, 2 в Шампионската лига, 2 в Купата на Лигата на Англия и едно в Купата на Англия.

