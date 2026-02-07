Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Адалберт Зафиров: ЦСКА спечели убедително, Ебонг е по-полезен от задна позиция

Адалберт Зафиров: ЦСКА спечели убедително, Ебонг е по-полезен от задна позиция

  • 7 фев 2026 | 14:04
  • 1751
  • 1

Бившият футболист и треньор на ЦСКА Адалберт Зафиров сподели мнението си за представянето на „червените“ при победата с 3:1 над Арда в първия мач за пролетния полусезон. Според него столичани са оправдали очакванията и са демонстрирали нужната класа, но все още има детайли, върху които трябва да се работи.

Зафиров отчете позитивите в играта на тима, като специално отбеляза представянето на едно от новите попълнения – Ебонг. По думите му халфът е изглеждал далеч по-креативен и полезен за отбора, когато е действал от по-задни позиции на терена, откъдето е имал повече пространство да организира атаките. Бившият защитник на „червените“ посочи и зона, която му е направила добро впечатление – левия фланг. Там основно е оперирал Мартино, който според Зафиров се е справил стабилно както в дефанзивен план, така и при включванията напред. Въпреки позитивната оценка за резултата и общото представяне, Зафиров отбеляза и един проблем в играта на отбора. Той е забелязал, че изнасянето на топката почти винаги започва от дясната страна, което може да се превърне в лесно предсказуем модел за противниците, ако тази тенденция се запази и в следващите мачове.

