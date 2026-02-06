Величков: Нядавам се сътрудничеството между Делова, Ето'о и клуба да продължи

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков отчете днешната победа с 3:1 над Арда като малка стъпка в правилна посока спрямо това, към което се стремят "червените". Един от директорите на клуба коментира и преговорите на клуба с Джеймс Ето'о и Лумбард Делова.

"Доволен съм и аз, и всички в съблекалнята. Макар че всички отчитаме, че това е само една много малка стъпка и че много по-важното и трудното тепърва предстои.

Със сигурност навременната селекция е предпоставка за по-добро начало. Нещата, дори да са направени по перфектния на хартия начин, може и да не се получат, но ние бяхме длъжни да го направим по този начин, за да може тези нови играчи да направят подготовка с нас. Да се адаптират максимално бързо към изискванията, да се напаснат един с друг. Важни процеси, за които знаем, че изискват време. Всички полагат усилия играчите да се чувстват добре", каза Величков.

"Не само, че днес Делова вкара гол. Ние сме изключително щастливи да имаме и двамата състезатели (б.а. Делова и Ето'о), защото са много добри футболисти. Надявам се това сътрудничество между тях и клуба да продължи", пожела си Величков относно преговорите за нови договори на въпросните играчи.