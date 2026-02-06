Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Величков: Нядавам се сътрудничеството между Делова, Ето'о и клуба да продължи

Величков: Нядавам се сътрудничеството между Делова, Ето'о и клуба да продължи

  • 6 фев 2026 | 20:50
  • 2784
  • 2

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков отчете днешната победа с 3:1 над Арда като малка стъпка в правилна посока спрямо това, към което се стремят "червените". Един от директорите на клуба коментира и преговорите на клуба с Джеймс Ето'о и Лумбард Делова.

"Доволен съм и аз, и всички в съблекалнята. Макар че всички отчитаме, че това е само една много малка стъпка и че много по-важното и трудното тепърва предстои.

Със сигурност навременната селекция е предпоставка за по-добро начало. Нещата, дори да са направени по перфектния на хартия начин, може и да не се получат, но ние бяхме длъжни да го направим по този начин, за да може тези нови играчи да направят подготовка с нас. Да се адаптират максимално бързо към изискванията, да се напаснат един с друг. Важни процеси, за които знаем, че изискват време. Всички полагат усилия играчите да се чувстват добре", каза Величков.

"Не само, че днес Делова вкара гол. Ние сме изключително щастливи да имаме и двамата състезатели (б.а. Делова и Ето'о), защото са много добри футболисти. Надявам се това сътрудничество между тях и клуба да продължи", пожела си Величков относно преговорите за нови договори на въпросните играчи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42908
  • 73
Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

  • 6 фев 2026 | 16:14
  • 1513
  • 0
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23634
  • 17
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 603
  • 3
Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

  • 6 фев 2026 | 13:50
  • 900
  • 0
Крило напуска Гигант

Крило напуска Гигант

  • 6 фев 2026 | 13:34
  • 617
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 20:14
  • 5211
  • 4
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 88873
  • 462
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 6423
  • 17
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42908
  • 73
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23634
  • 17
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 13152
  • 23