Питас: ЦСКА може да прави такива обрати, защото е голям отбор

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас бе доволен от победата с 3:1 над Арда в първия пролетен мач на двата тима. Кипърецът е на мнение, че “червените” са голям отбор, защото могат да постигат обрати като днешния.

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

“Беше много важно да започнем годината с победа. Така ще натрупаме увереност. В първите минути страдахме, защото ни отблезаха гол от една атака. ЦСКА обаче е голям отбор, защото може да обръща такива мачове. Моят гол бе важен, защото падна точно преди почивката. Благодаря на феновете, че ни подкрепят. Всички трябва да разберем къде се намираме и да върнем ЦСКА на върха. Имаме нови момчета, които ако се адаптират по-бързо ще имаме добри попълнения”, каза Питас.