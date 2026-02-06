Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Питас: ЦСКА може да прави такива обрати, защото е голям отбор

  • 6 фев 2026 | 19:53
  • 521
  • 1

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас бе доволен от победата с 3:1 над Арда в първия пролетен мач на двата тима. Кипърецът е на мнение, че “червените” са голям отбор, защото могат да постигат обрати като днешния.

“Беше много важно да започнем годината с победа. Така ще натрупаме увереност. В първите минути страдахме, защото ни отблезаха гол от една атака. ЦСКА обаче е голям отбор, защото може да обръща такива мачове. Моят гол бе важен, защото падна точно преди почивката. Благодаря на феновете, че ни подкрепят. Всички трябва да разберем къде се намираме и да върнем ЦСКА на върха. Имаме нови момчета, които ако се адаптират по-бързо ще имаме добри попълнения”, каза Питас.

