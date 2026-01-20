Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след равенството на своя тим с Кудривка. Той коментира представянето на своя отбор и говори за сина си - Алекс Тунчев, който играе в ЦСКА.

"Не е толкова важен резултатът. По-важно е, че направихме една добра проверка. Надявам се да нямаме контузии след този мач. Имаме някои проблеми. Имахме някои болни играчи преди мача. Има доста още какво да се желае, но като за първа проверка на турска земя съм доволен.

Наистина е така (б.р. лошото състояние на терена). Поради тази причина Андре Шиняшики и Феликс Ебоа Ебоа решихме да не ги рискуваме. Имат някакви дребни проблеми. Вутов и Попето имаха някакви здравословни проблеми, все още имат. Поради тази причина Вутов, даже мислех и повече време да му дам, но каза, че не може. Попов по същата причина. Надявам се с течение да времето на отшумяват тези болежки и да се окомплектоваме и да може всички да са здрави.

Кратко е. Със сигурност доста бързо минава това време. Надявам се да успеем да се подготвим по най-добрия начин".

Имахме договорка с един играч, в последния момент самият играч се отказа. Бяхме набелязали един друг, който ни бяха дали. Там има някакви леки разминавания. Надявам се да успеем до една седмица да вземем някой. Ако не успеем, с каквото имаме. Не ни трябват други нови попълнения към момента. Имаме почти на всяка позиция по двама души. Паскалев, който го взехме, за в бъдещето. Единствено, ако нещо ще взимаме, ще бъде нападател".

Със сигурност е доста рано. И футболистите самите са изморени, не са готови още да играят по 90 минути. Днес се наложи и на Карагарен и Хюсеинов да играят по 90 минути.

Със сигурност утре ще ме видите на мача на ЦСКА и заради сина ми, и заради това, че първият кръг играем срещу тях. Със сигурност той е доста по-добрият от мен в доста отношения, но всичко си зависи от него. Единственото, което съм му давал като съвети, е да се труди. Надявам се да изградят добра двойка (б.р. с Теодор Иванов), ако могат, да направят едно добро партньорство, както ние с Вальо", сподели Тунчев за сина си Алекс Тунчев.

"Очакват се интересни двубои. Това е хубаво и за нашия футбол. Изграждаме се и растем, когато има по-голяма конкуренция. Както на върха, така и в средата на таблицата мисля, че също ще бъде доста интересно. Първите кръгове ще бъде доста трудно, с оглед и на времето. Аклиматизацията на даден отбор ще помага за спечелването на мачовете", завърши Тунчев.