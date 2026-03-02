Косич: Изпуснахме победата

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе доволен от точката, спечелена при гостуването на Лудогорец. Специалистът е на мнение, че тимът му е можел и да победи, тъй като попадението на “орлите” е дошло след персонална грешка на вратаря.

“Вложихме много усилия в тази среща. Лудогорец е страхотен отбор и знаехме, че трябва да оцелеем. Генерално сме доволни. Можем да кажем и че изпуснахме две точки заради гола, който получихме, но трябва да го приемем. На моменти не бяхме достатъчно спокойни преди почивката, но през второто полувреме това се промени. Има добра атмосфера в съблекалнята и дано това остане. След 20 минути исках да сменя Чорбаджийски, изкара си глупав жълт картон и езикът на тялото му не ми хареса, но след това се събуди и показа, че може да бъде полезен”, каза Косич.