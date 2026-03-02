Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Косич: Изпуснахме победата

Косич: Изпуснахме победата

  • 2 март 2026 | 20:16
  • 220
  • 0
Косич: Изпуснахме победата

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе доволен от точката, спечелена при гостуването на Лудогорец. Специалистът е на мнение, че тимът му е можел и да победи, тъй като попадението на “орлите” е дошло след персонална грешка на вратаря.

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

“Вложихме много усилия в тази среща. Лудогорец е страхотен отбор и знаехме, че трябва да оцелеем. Генерално сме доволни. Можем да кажем и че изпуснахме две точки заради гола, който получихме, но трябва да го приемем. На моменти не бяхме достатъчно спокойни преди почивката, но през второто полувреме това се промени. Има добра атмосфера в съблекалнята и дано това остане. След 20 минути исках да сменя Чорбаджийски, изкара си глупав жълт картон и езикът на тялото му не ми хареса, но след това се събуди и показа, че може да бъде полезен”, каза Косич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 4145
  • 10
Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
  • 9858
  • 21
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

  • 2 март 2026 | 15:05
  • 1703
  • 2
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 744
  • 0
Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 1134
  • 1
ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

  • 2 март 2026 | 14:19
  • 983
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 43136
  • 268
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 15579
  • 4
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 15503
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 37049
  • 71
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 7517
  • 15
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 10387
  • 3