Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Железничар
  3. Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

  • 3 март 2026 | 00:39
  • 561
  • 0
Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

Патрик-Габриел Галчев игра цял мач за Железничар, който загуби с 1:3 от Зрински (Мостар) и продължава да не намира изход от кризата, в която изпадна. Това беше четвърто поредно поражение за тима на Саво Милошевич и трета в първенството на Босна и Херцеговина. В класирането Железничар е 6-и с 25 точки, а Зрински се доближи на 6 точки от лидера Борац (Баня Лука).

И трите гола за гостите вкара Томи Юрич. Австралиецът с хърватски корени игра в ЦСКА между 2019 и 2020 година, но престоят му не се запомни с нищо съществено. През есента той се подвизаваше в словенския Копер, а наскоро подписа със Зрински, който се бори за титлата.

Юрич откри резултата в 23-тата минута след разбъркване в наказателното поле на Железничар, при което се ориентира най-бързо. В 55-ата минута бившият австралийски национал удвои аванса на Зрински, а в 68-ата минута беше точен отново и окончателно сложи точка на спора.

Силите на Железничар стигнаха само за почетно попадение, дело на Елдар Драгович в добавеното време. Отборът от "Гърбавица" ще има шанс да прекъсне негативната си серия в средата ан седмицата, когато гостува на Слога в ревнаш от четвъртфиналите за Купата на Босна и Херцеговина.

Снимка: sportsport.ba

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК

Мартин Георгиев мечтае да спечели европейска купа с АЕК

  • 2 март 2026 | 19:15
  • 869
  • 1
Георги Миланов не попада в плановете на Динамо (Букурещ) след края на сезона

Георги Миланов не попада в плановете на Динамо (Букурещ) след края на сезона

  • 2 март 2026 | 18:57
  • 2411
  • 2
АЕК с нова грешна стъпка в Гърция, Мартин Георгиев остана на скамейката

АЕК с нова грешна стъпка в Гърция, Мартин Георгиев остана на скамейката

  • 1 март 2026 | 19:55
  • 1947
  • 3
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 2021
  • 1
Краев и Апоел успяха да се евакуират

Краев и Апоел успяха да се евакуират

  • 28 фев 2026 | 23:51
  • 7589
  • 5
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 16126
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 76297
  • 603
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:59
  • 13233
  • 122
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 30755
  • 8
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 20631
  • 11
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 43223
  • 83
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 10956
  • 29