Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

Патрик-Габриел Галчев игра цял мач за Железничар, който загуби с 1:3 от Зрински (Мостар) и продължава да не намира изход от кризата, в която изпадна. Това беше четвърто поредно поражение за тима на Саво Милошевич и трета в първенството на Босна и Херцеговина. В класирането Железничар е 6-и с 25 точки, а Зрински се доближи на 6 точки от лидера Борац (Баня Лука).

И трите гола за гостите вкара Томи Юрич. Австралиецът с хърватски корени игра в ЦСКА между 2019 и 2020 година, но престоят му не се запомни с нищо съществено. През есента той се подвизаваше в словенския Копер, а наскоро подписа със Зрински, който се бори за титлата.

Юрич откри резултата в 23-тата минута след разбъркване в наказателното поле на Железничар, при което се ориентира най-бързо. В 55-ата минута бившият австралийски национал удвои аванса на Зрински, а в 68-ата минута беше точен отново и окончателно сложи точка на спора.

Силите на Железничар стигнаха само за почетно попадение, дело на Елдар Драгович в добавеното време. Отборът от "Гърбавица" ще има шанс да прекъсне негативната си серия в средата ан седмицата, когато гостува на Слога в ревнаш от четвъртфиналите за Купата на Босна и Херцеговина.

Снимка: sportsport.ba