  Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 2117
  • 7

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред репортерите на летище "София" след завръщането на отбора в България. Наставникът разкри, че целта пред "червените" е участие в евротурнирите.

"Свършихме много добра работа. Момчетата се стараха да изпълняват всичко, което искахме. Физически се подготвихме по добър начин. Изиграхме добри контроли. Всичко беше, както го планирахме. Във всеки един отбор има възможност един футболист да си тръгне по всяко време. На този етап видяхте групата, която слезе от самолета. Това са хората, с които ще продължим да работим.

ЦСКА се прибра след лагера в Турция
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

В момента разполагам с добра група от футболисти. Концентрирал съм се какво трябва да правя с тях. Хвърляме по един поглед и върху противниците. Гледаме онова, което ние вършим като работа. Надявам се нещата, които направихме, да ни бъдат от полза, когато започне първенството.

13 ЦСКА се прибира в България

Разговарям ежедневно с играчите. Моята работа е да тренирам футболистите на терена. И Ето'о и Делова са концентрирани върху работата, която имаме. Трябва да работим с тях, за да подобрят формата си. Ето'о е сериозен в процеса. Отборът го приема по много добър начин. Надявам се да се подготви добре и да бъде основна част от отбора.

13 ЦСКА се прибира в България

Отборът приема добре новите попълнения. Те показват огромно желание по най-бързия начин да ни впечатлят. Смея да твърдя, че са положително настроени към процеса, който водим. Пиедраита има лек проблем в областта на бедрото, но не е нещо сериозно. В следващите дни ще поднови тренировки.

13 ЦСКА се прибира в България

Петото място никога не е добро за ЦСКА. На база онова, което имаше като старт на сезона, е по-добре от това, което заварихме. Нашата цел да се изкачваме в класирането, за да може отборът да играе в евротурнирите. Това е задачата, която всички в клуба имаме. Трябва да работим в тази посока", сподели Янев.

Снимки: Борислав Цветанов

