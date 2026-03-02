Популярни
  Беласица
  2. Беласица
  Беласица представи нов треньор

Беласица представи нов треньор

  • 2 март 2026 | 20:31
  • 1715
  • 4
Беласица назначи Николай Димитров за старши треньор. Негови помощници ще бъдат Любомир Граминов и Георги Киров, треньор на вратарите ще е Димитър Радовски, а кондиционен остава Емил Казалиев.

Джаич е възпитаник на школата на Беласица. В състезателната си кариера се изявява като защитник, като най-значим период записва с екипа на Литекс. С ловешкия клуб той печели две шампионски титли на България (1998 и 1999) и две Купи на България (2001 и 2004), както и участва в европейските клубни турнири.

След края на активната си футболна кариера Николай Димитров поема по треньорския път, като работи в структурите на Литекс, а впоследствие води и Беласица в предходен период.

При сформирането на новия щаб ръководството на Беласица разчита на местни кадри, които познават добре клуба и традициите му.

