Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
Септември - Лудогорец 0:0
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Тодор Каракитуков (24')
1:1 Борис Анестиев (48')
2:1 Иван Бичовски (66')
3:1 Иван Бичовски (77')
ЦСКА - Национал 4:3
0:1 Александър Станчев (4')
1:1 Красимир Илчев (12')
2:1 Кристиан Александров (18')
3:1 Красимир Илчев (25')
4:1 Никола Владимиров (36')
4:2 Людмил Гюнелиев (48')
4:3 Даниел Гергинов (78')
ЦСКА 1948 - Левски 1:0
1:0 Тихомир Маринов (36')
Втора осмица:
Академик (Пловдив) - Добруджа 0:1
0:1 Габриел Георгиев (79')
Дунав - Черно море 0:1
0:1 Денис Мюрветов (39')
Шипка Старс - Етър 3:1
1:0 Гюрел Мехмедали (5')
1:1 Владислав Богданов (27')
2:1 Стефан Чотров (61')
3:1 Георги Сталев (78')
Локомотив (Пловдив) - Славия 1:0
1:0 Валентин Петров (39')