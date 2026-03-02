Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Мартин Русков: Разочаровани сме, играхме за победа

Мартин Русков: Разочаровани сме, играхме за победа

  • 2 март 2026 | 20:08
  • 285
  • 0

Бранителят на Локомотив (Пловдив) Мартин Русков говори след равенството на своя тим с Лудогорец. Двата тима не се победиха и завършиха 1:1.

“Всеки от отбора даде максимума. Разочаровани сме, играхме за победа, бяхме подготвени и разучихме добре противника. Знаехме как да ги нараним. Но точката си е точка.

С всеки един имаме добра комуникация и си помагаме. Рецептата е проста - всеки един се труди, помагаме си, не се оплакваме и тренираме здраво. За всяка една топка влизаме на максимум.

Това е удоволствие за нас. Тук знаем колко трудно се играе. Ще се вдигне самочувствието на отбора. Знаем, че можем да играем и ще го покажем”, заяви Русков.

