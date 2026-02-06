Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Левият краен защитник на ЦСКА Анжело Мартино трябва да е максимално внимателен в днешния сблъсък с Арда, за да бъде на разположение на Христо Янев и за ключовия 1/4-финал за Купата на България срещу ЦСКА 1948.

Аржентинецът, привлечен през лятото от Нюелс Олд Бойс, натрупа 4 жълти картона през есента и при следващо официално предупреждение ще бъде наказан един мач.



ЦСКА привлече конкурент на Мартино през зимата, като в Борисовата градина от Ботев се завърна червеният юноша Андрей Йорданов. През есента резерва на аржентинския ляв бек беше Сейни Санянг, но младият гамбиецът така и не успя да се превърне в негова реална алтернатива и ще прекара пролетта като преотстъпен в Ботев (Враца).