  2. ЦСКА
  Тунчев: Не е срамно да загубиш от ЦСКА, не очаквах синът ми да получи време

Тунчев: Не е срамно да загубиш от ЦСКА, не очаквах синът ми да получи време

  • 6 фев 2026 | 20:13
Наставникът на Арда Александър Тунчев обяви след поражението с 1:3 от ЦСКА в София, че не е срамно да загубиш от "червените". Също така специалистът си призна, че не е очаквал синът му, който дебютира днес за първия тим на ЦСКА, да получава време в първия отбор.

"Допуснахме два гола от статични заложени топки. Там трябваше да е нашата сила. Този изравнителен гол в края на първото полувреме повлия и оттам стана по-трудно. Не може от толкова голямо разстояние и при балонна топка да допуснем Питас да се вклини и да ни отбележи гол.

Малко се дръпнахме и чакахме едва ли не мачът да свърши, ЦСКА да сбърка. С принудителната смяна на Серкан леко се пообъркахме, Давид не се включи по най-убедителния начин.

Не е срамно да загубиш от ЦСКА и то в София. Очакват ни доста трудни мачове. Двубой за Купата във Враца, а след това и със Славия след два дни.

Разполагаме с добри футболисти, привлякохме нови там, където имахме нужда", каза Тунчев, след което коментира и дебютния двубой на сина си за ЦСКА.

"Не очаквах да получава време. Мислех, че ще играе за втория отбор. Не се бъркам там, а се радвам като всеки баща", завърши треньорът на Арда.

Снимки: Борислав Трошев

