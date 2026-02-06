Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на своя тим над Арда. “Червените” се наложиха с 3:1 над съперника си и влязоха в топ 4 на класирането.

“Много неща ми харесаха, важното е, че това, което имахме миналата година, се е запазило - духа и енергията. Отборът не се примирява и се бори до края да спечели. Направихме добър мач, вкарахме добри голове, изтървахме още няколко добри положения. Това е нещо, което трябва да ни дава стимул.

През цялото време се опитахме да пробием Арда. Това е един добър отбор и само преди няколко месеца той имаше поредни победи срещу ЦСКА. Днес обаче нашият отбор създаваше ситуации и водеше играта. Успяхме да контролираме събитията дори и когато получихме гол.

Иска ни се да виждаме още от същото. Иска ни се да ставаме все по-добри. Един отбор се изгражда с времето, а не с 1 месец. На всеки му трябва време. Имаме доста нови момчета и трябва да сме търпеливи към очакванията си. Това са футболистите, които изиграха мача и трябва да коментираме тях.

Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурираме на всяка една позиция. Ако успеем да запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще представляваме отбор, който ще радва окото на феновете”, заяви Янев.