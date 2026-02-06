Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

  • 6 фев 2026 | 16:40
  • 5890
  • 1
Станаха ясни съставите на ЦСКА и Арда, които излизат в мач от 20-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" попадат две от шестте нови попълнения - Лео Перейра и Макс Ебонг. Друг любопитен момент е отсъствието на голмайстора на тима Годой. Кошмара остава резерва за сметка на Питас.

Гостите от Кърджали пък залагат изцяло на футболисти от есенния полусезон, като новите им попълнения са резерви. В титулярния състав личи името на опитния Ивелин Попов.

ЦСКА - АРДА

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 38. Перейра, 10. Ебонг, 11. Брахими, 28. Питас

АРДА: 1. Господинов, 8. Кабов, 10. Ковачев, 17. Луан, 18. Хюсеинов, 20. Серкан, 21. Велев, 35. Велковски, 71. Попов, 80. Котев, 93. Ебоа

