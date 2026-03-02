Хьогмо: Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след равенството на своя тим с Локомотив (Пловдив). “Орлите” не успяха да победят “смърфовете” и направиха 1:1, като така се отдалечиха на 12 точки от първото място.

“Не успявахме да създадем достатъчно възможности. Не бяхме достатъчно прецизни, затова не вкарахме, а когато не вкараме, това започва да внася напрежение. Играхме срещу отбор, който се защитава много добре. В такива мачове е най-трудно да вкараш първия гол.

Категорично трябва да подобрим играта си във финалната третина. Трябва да подобрим и самите връзки и да взимаме по-правилните финални решения.

Факт е, че ни се събраха много двубои. Това е предизвикателно. Искаме да сме позитивни, да сме еднакво енергични във всеки един мач, но тепърва предстоят още мачове. След 3 дни отново играем. Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени от този цикъл. Трябва да останем спокойни и да сме фокусирани върху това, което се очаква от нас.

Това, което се нуждаем, е повече време за тренировки между мачовете. Това е най-трудната част от футбола. Особено в нападение. Трябва ни време за това. Това е начинът да постигнем тази цел. Сега ще имаме повече време за това.

Единственото нещо, което можем да направим, е да се подготвим максимално добре. Още един мач срещу Левски, вече два пъти играхме срещу тях. Нека да се възстановим и гледаме с нетърпение към този мач. Самите играчи ще искат да се покажат в тази среща”, заяви Хьогмо.