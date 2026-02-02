Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 1249
  • 2
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Португалската звезда Кристиано Роналдо е недоволен от ситуацията в своя клуб Ал-Насър и отказва да участва в мачовете на отбора, твърди "А Бола".

Според изданието, Роналдо възнамерява да пропусне днешния двубой на Ал-Насър срещу Ал-Рияд. Причината за недоволството на Кристиано е начинът, по който Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) управлява клуба. Португалецът се оплаква и от липсата на достатъчно инвестиции в Ал-Насър.

Роналдо смята, че ръководството вреди на клуба, особено в сравнение с конкурента Ал-Хилал, който демонстрира много по-голяма активност на трансферния пазар.

Португалецът се присъедини към Ал-Насър през 2023 година. Настоящият му договор с клуба е до 2027 година.

От началото на сезона Роналдо има 17 гола и е трети в листата на стрелците в СПЛ.

Ал-Насър започна кампанията много силно, но в началото на януари изпадна в криза и допусна три поредни поражения. Тимът на Жорже Жезус е втори в подреждането, на три точки зад Ал-Хилал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 320
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 347
  • 0
Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

  • 2 фев 2026 | 01:06
  • 1330
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 777
  • 0
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

  • 2 фев 2026 | 00:20
  • 926
  • 1
В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

  • 1 фев 2026 | 23:58
  • 1458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:15
  • 155
  • 0
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 5655
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 7732
  • 1
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 37064
  • 75
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 23915
  • 107