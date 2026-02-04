Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Тази вечер Манчестър Сити Приема Нюкасъл в мач-реванш от 1/2-финалите за "Карабао Къп". "Гражданите" са в силна позиция, тъй като спечелиха първия двубой с 2:0 и сега се канят да довършат започнатото. "Свраките" пък ще трябва да направят малко чуда но "Етихад", ако искат да обърнат нещата в своя полза и да се доберат до финалния сблъсък за трофея.

Пеп Гуардиола e направил доста промени в състава си, като на пейката остават играчи като Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Родри и Раян Шерки. Така атаката ще води Омар Мармуш, а той ще има подкрепата на Антоан Семеньо и Фил Фоудън. Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О'Райли ще бъдат триото в средата на терена.

Your City side 👇



XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Ake (C), Ait-Nouri, Nico, Reijnders, O'Reilly, Semenyo, Foden, Marmoush



SUBS | Donnarumma, Dias, Haaland, Cherki, Rodri, Nypan, McAidoo, Alleyne, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/Lk4s3ywh6C — Manchester City (@ManCity) February 4, 2026

Еди Хау пък залага на Ник Волтемаде на върха на атаката, а Антъни Гордън и Джо Уилок ще го подкрепят в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Джейкъб Рамзи и Сандро Тонали, а в ролята на халф-бекове ще действат Киърън Трипиър и Люис Хол.

