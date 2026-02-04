Популярни
  Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

  4 фев 2026 | 21:17
Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Тази вечер Манчестър Сити Приема Нюкасъл в мач-реванш от 1/2-финалите за "Карабао Къп". "Гражданите" са в силна позиция, тъй като спечелиха първия двубой с 2:0 и сега се канят да довършат започнатото. "Свраките" пък ще трябва да направят малко чуда но "Етихад", ако искат да обърнат нещата в своя полза и да се доберат до финалния сблъсък за трофея.

Пеп Гуардиола e направил доста промени в състава си, като на пейката остават играчи като Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Родри и Раян Шерки. Така атаката ще води Омар Мармуш, а той ще има подкрепата на Антоан Семеньо и Фил Фоудън. Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О'Райли ще бъдат триото в средата на терена.

Еди Хау пък залага на Ник Волтемаде на върха на атаката, а Антъни Гордън и Джо Уилок ще го подкрепят в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Джейкъб Рамзи и Сандро Тонали, а в ролята на халф-бекове ще действат Киърън Трипиър и Люис Хол.

МАН СИТИ: Трафорд, Аит-Нури, Аке, Хусанов, Нунеш, О'Райли, Райндерс, Гонсалес, Фоудън, Семеньо, Мармуш

НЮКАСЪЛ: Рамсдейл, Хол, Бърн, Ботман, Тиау, Трипиър, Уилок, Тонали, Гордън, Рамзи, Волтемаде

