Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола поиска Английската футболна лига да промени правилата си и да разреши на Марк Геи да вземе участие във финала на "Карабао Къп" срещу Арсенал. Английският бранител нямаше право да вземе участие в реванша с Нюкасъл, защото бе привлечен след първия полуфинал със "свраките".

"Надяваме се, че ще можем да убедим организаторите Марк Геи да играе на финала. Не разбирам защо не може да играе. Купуваш играч за много пари и той не може да играе заради правило, което не разбирам. Да се надяваме, че ще могат да го променят", заяви Гуардиола.

Другата януарска покупка на Манчестър Сити - Антоан Семеньо, пристигна четири дни преди първия мач с Нюкасъл, така че можеше да играе.

„Антоан пристигна преди първия мач, така че можеше да играе. А сега е финалът. Защо Геи да не играе? Защо не? Ние му плащаме заплатата, той е наш играч. Казах на клуба, че определено трябва да поискат тази промяна", добави Пеп.