Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

  • 5 фев 2026 | 02:29
  • 226
  • 1
Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не скри задоволството си след интензивния сблъсък с Нюкасъл, който подпечата билета на „гражданите“ за финала на „Карабао Къп“. "Гражданите" спечелиха с 3:1 и си уредиха среща с Арсенал на "Уембли". Това е пети финал за клуба в този турнир за последните десет години. Наставникът не спести похвали към вратаря Джеймс Трафорд, който се отличи с няколко страхотни спасявания.

„Срещу Нюкасъл никога не можеш да имаш пълен контрол. Джеймс беше невероятен, особено в ситуациите „един на един“ през първото полувреме. Той е топ вратар с невероятно бъдеще и заслужено ще изиграе своя първи голям финал,“ коментира каталунецът.

„През март отново пътуваме за Лондон. Арсенал ще ни чакат там – те никога не пътуват на север за финали, но аз съм щастлив, че се завръщаме. Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб“, смята Гуардиола

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Омар Мармуш също получи персонални похвали за тактическата си дисциплина и голов хъс.

„Движенията му зад гърба на защитата и инстинктът му пред гола са на най-високо ниво. Радвам се за него, защото тези мачове са тежки психически, но той се справи отлично“, допълни Пеп.

За много от футболистите в настоящия състав това ще бъде шанс за първо отличие със синята фланелка. Според Гуардиола, именно „Карабао Къп“ често е бил трамплинът за успехите на Сити.

„Първият ни трофей тук беше точно в този турнир. Успехът възпитава вкус към още победи. Предстои ни сблъсък с Арсенал – вероятно най-добрият отбор в Европа и света в момента,“ завърши мениджърът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 1011
  • 0
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 7531
  • 16
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 4834
  • 3
Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

  • 4 фев 2026 | 20:55
  • 4905
  • 32
Отложиха мача на Митов срещу Селтик

Отложиха мача на Митов срещу Селтик

  • 4 фев 2026 | 19:18
  • 1164
  • 1
Гризман се завръща в групата на Атлетико

Гризман се завръща в групата на Атлетико

  • 4 фев 2026 | 19:05
  • 749
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 10525
  • 46
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 4834
  • 3
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 7531
  • 16
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 19523
  • 32
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 22072
  • 227
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 28181
  • 70