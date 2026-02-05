Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не скри задоволството си след интензивния сблъсък с Нюкасъл, който подпечата билета на „гражданите“ за финала на „Карабао Къп“. "Гражданите" спечелиха с 3:1 и си уредиха среща с Арсенал на "Уембли". Това е пети финал за клуба в този турнир за последните десет години. Наставникът не спести похвали към вратаря Джеймс Трафорд, който се отличи с няколко страхотни спасявания.

„Срещу Нюкасъл никога не можеш да имаш пълен контрол. Джеймс беше невероятен, особено в ситуациите „един на един“ през първото полувреме. Той е топ вратар с невероятно бъдеще и заслужено ще изиграе своя първи голям финал,“ коментира каталунецът.

„През март отново пътуваме за Лондон. Арсенал ще ни чакат там – те никога не пътуват на север за финали, но аз съм щастлив, че се завръщаме. Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб“, смята Гуардиола

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Омар Мармуш също получи персонални похвали за тактическата си дисциплина и голов хъс.

„Движенията му зад гърба на защитата и инстинктът му пред гола са на най-високо ниво. Радвам се за него, защото тези мачове са тежки психически, но той се справи отлично“, допълни Пеп.

За много от футболистите в настоящия състав това ще бъде шанс за първо отличие със синята фланелка. Според Гуардиола, именно „Карабао Къп“ често е бил трамплинът за успехите на Сити.

„Първият ни трофей тук беше точно в този турнир. Успехът възпитава вкус към още победи. Предстои ни сблъсък с Арсенал – вероятно най-добрият отбор в Европа и света в момента,“ завърши мениджърът.

Снимки: Gettyimages