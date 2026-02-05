Популярни
  ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  5 фев 2026
ЦСКА продължава преговорите за привличане на централен защитник, но е малко вероятно такъв да пристигне до края на настоящата седмица, твърди „Тема Спорт“. Очаква се това да се случи през следващата. Припомняме, че трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари. Както е известно, "червените" се целят в ръстов и здрав физически бранител, който да е силен в единоборствата и убедителен на втория етаж. Сред набелязаните от ЦСКА са двама европейци.

Възможно е клубът да подпише дори с двама централни бранители предвид неясната ситуация с твърдия титуляр в ядрото на ариергарда Лумбард Делова. В неговия договор е залегнала ниска откупна клауза, а той за момента не приема предложението за нов контракт със завишени финансови параметри и премахната опция за трансфер.

В същото време Адриан Лапеня и Теодор Иванов не са особено убедителни, като дори все още не е ясно кой ще започне пролетта като титуляр до Делова в ядрото на ариергарда. Испанецът бе първа опция през есента, но в момента е с разклатени позиции в състава.

