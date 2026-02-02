ЦСКА продължава да търси нов защитник

Ръководството на ЦСКА не се е отказало от привличането на нов централен защитник. "Червените" вече са получили около 10 отказа от бранители, които старши треньорът Христо Янев е бил одобрил за трансфер в клуба.

Запознати със селекцията на "армейците" разкриха, че основният проблем, заради който сделките за набелязаните защитници се провалят до момента, не е свързан с финанси. Футболистите отказвали да играят в България, пише "Мач Телеграф".

Все пак се очаква да края на настоящата седмица ЦСКА да уреди нов централен защитник, с което зимните попълнения на "червените" да станат 7.