Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  ЦСКА
  ЦСКА продължава да търси нов защитник

ЦСКА продължава да търси нов защитник

  2 фев 2026 | 09:15
  • 1915
  • 3
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Ръководството на ЦСКА не се е отказало от привличането на нов централен защитник. "Червените" вече са получили около 10 отказа от бранители, които старши треньорът Христо Янев е бил одобрил за трансфер в клуба.

Запознати със селекцията на "армейците" разкриха, че основният проблем, заради който сделките за набелязаните защитници се провалят до момента, не е свързан с финанси. Футболистите отказвали да играят в България, пише "Мач Телеграф".

Бранител отказа на ЦСКА - не искал да играе в българското първенство
Бранител отказа на ЦСКА - не искал да играе в българското първенство

Все пак се очаква да края на настоящата седмица ЦСКА да уреди нов централен защитник, с което зимните попълнения на "червените" да станат 7.

