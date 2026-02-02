"Армейците" с всички нови попълнения за старта на пролетния полусезон

Новото попълнение Алехандро Пиедраита ще попадне в групата на ЦСКА за домакинството на Арда в петък. Припомняме, че колумбийското крило получи контузия в лявото бедро в последната контрола в Турция срещу корейския Гангуон (5:2) и пропусна съботната проверка с Дунав в Панчарево.

В последните дни той се готви по индивидуална програма, но плановете са днес или утре да поднови пълноценни занимания със своите съотборници, съобщава "Тема Спорт".

ЦСКА продължава да търси нов защитник

Така и шестте зимни попълнения се очертава да бъдат на линия за първия пролетен мач. От тях обаче само бразилецът Лео Перейра изглежда сигурен за титулярното си място по лявото крило. Макс Ебонг и Исак Соле пък ще се конкурират за третата свободна позиция в халфовата линия до Бруно Жордао и Джеймс Ето'о.