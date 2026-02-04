Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Това каза президентът Илияна Йотова в началото на днешните консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха колегите от Novini.bg.

Бързата проверка в календара показва, че първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април - в уикенда, за който е планирано дербито между ЦСКА и Левски на Националния стадион "Васил Левски". Ако парламентарните избори се проведат на посочената дата, това със сигурност ще доведе до промяна на деня на сблъсъка между "червените" и "сините".