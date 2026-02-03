Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

ЦСКА уреди с права всички нови попълнения. Най-сериозната въпросителна бе за играчите с паспорти извън ЕС. Това са трима от дошлите зимата футболисти - Лео Перейрa, Макс Ебонг и Алехандро Пиедраита. При тях процесът за издаване на работна виза е по-тромав, но "армейците" са реагирали бързо пред съответните власти и този път няма да имат проблем за разлика от предишни години, когато този въпрос е бил съпътстван със забавяния.

През тази седмица ще стане картотекирането пред БФС. Ранно направената селекция е спомогнала и за бързото уреждане на нужните документи. Исак Соле има и френски паспорт, въпреки че е национал на ЦАР. "Армейците" освободиха три квоти за играчи извън ЕС, припомня "Тема Спорт". Албанецът Кевин Додай се завърна във Влазня Шкодра, Сейни Санянг бе пратен в Ботев (Враца), а договорът на Браян Кордоба бе разтрогнат.