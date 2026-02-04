Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

  • 4 фев 2026 | 10:16
  • 353
  • 0
Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Бронзовият медалист от световното първенство в САЩ, легенда на Етър и настоящ помощник-треньор при "виолетовите" Илиян Киряков смята, че ЦСКА също има място сред отборите с амбиции за първата позиция. Бившият краен защитник има период на "Армията" през сезон 1994/95, когато записва 23 мача с червената фланелка.

"Според мен три отбора ще се борят за първото място. Не изключвам и ЦСКА. Видяхте последните кръгове как отборът върви напред. Направиха добри трансфери, така че всичко може да се очаква", заяви Киряков пред "Национален спортен клъстър".

Бившият национал говори и за целите пред Етър, който зимува на 11-ата позиция във Втора лига:

"Нашите амбиции са да бъдем колкото се може по-нагоре. В момента отборът е само от млади момчета, задачата е обиграване и догодина предполагам, че целите ни ще са по-високи".

