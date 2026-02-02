Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Работните процеси на стадион "Българска армия" в Борисовата градина продължават с пълна сила. Това показват последните кадри, заснети с дрон над съоръжението на "армейците". Въпреки минусовите температури и снега на днешния Петльовден куп работници извършваха различни дейности по новия дом на ЦСКА: върху покрива на централната трибуна, около стадиона, на бъдещия футболен терен, по секторите и т.н. Очаква се до есента "Армията" да отвори врати с грандиозно откриване, след което "червените" да започнат да домакинстват на най-модерното футболно съоръжение в България.