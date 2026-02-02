Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 4839
  • 24
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Работните процеси на стадион "Българска армия" в Борисовата градина продължават с пълна сила. Това показват последните кадри, заснети с дрон над съоръжението на "армейците". Въпреки минусовите температури и снега на днешния Петльовден куп работници извършваха различни дейности по новия дом на ЦСКА: върху покрива на централната трибуна, около стадиона, на бъдещия футболен терен, по секторите и т.н. Очаква се до есента "Армията" да отвори врати с грандиозно откриване, след което "червените" да започнат да домакинстват на най-модерното футболно съоръжение в България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое обяви още една раздяла

Берое обяви още една раздяла

  • 2 фев 2026 | 16:31
  • 1750
  • 0
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13369
  • 27
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30959
  • 170
Марин Петков не тренира с Левски, скоро лети за Близкия изток

Марин Петков не тренира с Левски, скоро лети за Близкия изток

  • 2 фев 2026 | 15:33
  • 18608
  • 48
Теренът на стадион "Васил Левски" е почистен преди Лудогорец - Левски

Теренът на стадион "Васил Левски" е почистен преди Лудогорец - Левски

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 6072
  • 8
Левски проведе последна тренировка преди битката с Лудогорец

Левски проведе последна тренировка преди битката с Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 15:15
  • 2379
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82241
  • 16
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30959
  • 170
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 35680
  • 93
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 9938
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13369
  • 27