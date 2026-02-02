Популярни
  Sportal.bg
ЦСКА
  2. ЦСКА
ЦСКА пусна билетите за първия си официален мач за 2026 г.

  • 2 фев 2026 | 12:11
  • 580
  • 1

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Арда от 20-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 6 февруари (петък) от 17:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на стадион "Васил Левски" на улица "Гурко" на 5 февруари (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 6 февруари (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на улица "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

В деня на мача (6 февруари) ще работят 4 от билетните каси на улица "Гурко" (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

От клуба призовават "червените" фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя. Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция "Стадион Васил Левски").

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:30 ч.

"Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 5 февруари (четвъртък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 16:45 ч", пишат от ЦСКА.

