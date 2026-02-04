Юлиян Инджов: ЦСКА си намери точния собственик

Строителният предприемач Юлиян Инджов, който беше акционер и съсобственик на ЦСКА, похвали боса на "армейците" Валтер Папазки. 67-годишният бизнесмен даде дума, че ще се появи на новия стадион на 31-кратните шампиони.

"Няма човек, който да не се радва, че ЦСКА най-после ще има нов стадион, нов дом. Ние дадохме началото. Поставихме основите на създаването на дружеството, контактите с държавата, проекти. Още от първия ми ден в ЦСКА съм работил за тази кауза – стадиона. Даже още Гриша Ганчев го нямаше, когато започнахме този процес. Честно казано, не вярвах много-много, но нещата станаха. ЦСКА го чака добро бъдеще, това мога да кажа.

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Чувал съм само за новия собственик на клуба. Добре се справя, погледнато отстрани. Мисля, че ЦСКА си намери точния собственик. Дали ще ме видите на новия стадион ли? Живот и здраве, да. Предполагам, че през септември, за началото на новия сезон, ще може да се играе на стадиона. Такива са очакванията. "Армията" е част от цялостен управленски ход, който включва школата, базата в Панчарево. ЦСКА не може да изостава от тези процеси", заяви Юлиян Инджов пред "Тема Спорт".