Реал Мадрид няма нужда от мен, смята халф на Арсенал

Името на Мартин Субименди често е свързвано с трансфер в Реал Мадрид, като мнозина го смятат за ключовия футболист, който би донесъл баланс в халфовата линия на „белите“. Играчът на Арсенал обаче не споделя това мнение и вярва, че Алваро Арбелоа разполага с достатъчно качествени състезатели за тази роля. На въпрос дали смята, че е нужен на „Бернабеу“, отговорът му беше категоричен.

“Не мисля. Реал Мадрид има предостатъчно футболисти, за да се справя добре, така че не, в никакъв случай“, заяви той в предаването “Ел Ларгеро” на “Кадена Сер”.

Коментарът му дойде след класирането на Арсенал за финала на “Карабао Къп” след победа с 1:0 над Челси в реванша, постигната с гол на Кай Хавертц в добавеното време.

Субименди коментира и една от тревожните теми за испанските фенове – контузията на неговия съотборник в Арсенал Микел Мерино. Проблемите му могат да се окажат пречка за участието му на Световното първенство следващото лято.

“Той изпитва болка - сподели Субименди. - Микел е голям професионалист, който се грижи за себе си и винаги мисли за най-доброто за клуба. Знам, че най-много боли него, но отсъствието му нанася сериозни щети на отбора. На пръв поглед изглежда добре, но всеки знае какво му е, когато се прибере у дома... Разбирам, че е по-тежко, отколкото изглежда. Сигурен съм, че ще направи всичко възможно, за да бъде готов (за националния отбор - бел.ред.), а ако не успее, ще бъде много неприятно. Ще видим какво ще се случи.”

Относно шансовете на Арсенал за триумф в Шампионската лига, където тимът завърши на първо място в основната фаза, халфът реши да е предпазлив в прогнозите: “В крайна сметка целта е да спечелиш трофея. Класирането напред е хубаво, но да видим кой ще е победителят в края. Никога не трябва да отписваш испанските отбори. Барселона стигна до полуфинал миналата година, Реал Мадрид си е Реал Мадрид, а Атлетико Мадрид разполага с предостатъчно играчи. Не знам, Шампионската лига е различна и всичко може да се случи.”