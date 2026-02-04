Мбапе плаща луди пари на майка си

Файза Ламари не е само тази, която е дала живот на Килиан Мбапе, но и тази, която ръководи живота му, включително по отношение на кариерата и финансовото му състояние. Майката на нападателят изпълнява ролята на агент и го съветва, когато трябва да взема важни решения, какъвто беше случаят с трансфера му от Пари Сен Жермен в Реал Мадрид.

Само че услугите, предоставяни от госпожа „мениджър“, струват много скъпо. Испанската преса разкри, че голмайсторът на „белите“ е трябвало да преговаря усилено, за да постигне споразумение с майка си. Файза Ламари не е правила компромиси и е поискала да бъде платена от приходите на Мбапе в отбора от „Бернабеу“.

Той разказа в интервю за един от споровете си с майка си относно парите. Тя искала да вземе 50% от заплатата му, а той ѝ отговорил: „Никога! Няма да ти дам половината! Какво ти е? Аз съм този, който вкарва головете, как можеш да очакваш да вземеш 50%?“.

Но Файза настояла, напомняйки му, че е част от екипа му и работи за него: „Ще създам добавена стойност за теб, но ще я разделим 50/50“. Известен като пестелив човек, както призна и селекционерът Дидие Дешан, майката не е получила претендираната сума.

„Намалих до 30% и му казах, че под този процент се отказвам и го оставям, но не го направих. Отивам на почивка на Малдивите и няма да работя повече за него. Така че той прие 30%. В средносрочен план ще трябва да ми даде 30%“, разкри Файза.

При условие, че Мбапе печели 15 милиона евро нетно (без бонусите от трансфери), Файза Ламари ще получава около 4,5 милиона евро нетно годишно. Голяма част от парите обаче отиват за фондацията на Килиан Мбапе. Чрез тази фондация Килиан и семейството му помагат на много нуждаещи се деца.

Въз основа на тези данни Файза Ламари печели повече от съотборници на сина й в Мадрид като Гонсало Гарсия, Ендрик, Андрий Лунин, Фран Гарсия, Арда Гюлер, Раул Асенсио, Браим Диас и Франко Мастантуоно.