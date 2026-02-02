Има развитие по казуса с хвърления по Винисиус банан

Привърженикът на Албасете, който метна банан на терена в близост до Винисиус Жуниор, отнесе административна санкция, предаде “Ас”. Става дума за инцидент от мача на Реал Мадрид срещу въпросния съперник от Купата на Испания на 14 януари, загубен от столичани с 2:3
Точно след третия гол на домакините от трибуните полетя банан. От Реал приеха това за проява на расизъм, както след това сториха и от Албасете. От полицията също смятат, че това е расистки акт по адрес на тъмнокожия играч на гранда от “Бернабеу”. В крайна сметка отговорният за това фен е бил идентифициран, а впоследствие и глобен.
Отделно покрай този мач Жуниор беше обиждан с “Винисиус, ти си маймуна” и на загрявката на споменатия двубой, но няма информация виновните за това да са наказани.