Реал Мадрид играе по-хаотично в сравнение с Барселона, смята футболист на Албасете

Втородивизионният Албасете се превърна в голямата сензация в турнира за Купата на краля в Испания, след като първо елиминира Селта (5:2 след дузпи) и Реал Мадрид (3:2), а после на четвъртфиналите измъчи Барселона (1:2).

Сред изпъкналите имена в двубоя срещу каталунците във вторник беше Хави Морено, автор на гола за своите. След срещата защитникът говори пред El Partidazo de Cope и разкри, наред с други неща, основната разлика, която съществува в момента между Барса и Реал.

Той изигра пълни 90 минути срещу „белите“, както и срещу отбора на Ханзи Флик. Централният защитник има ясна представа какво отличава двата тима в този момент. На въпроса дали е едно и също да се играе срещу “балугранас” и “кралете”, Морено отговори така: „И да, и не. В крайна сметка винаги говорим за играчи от най-високо ниво, които знаеш, че във всеки един момент могат да те изненадат. Вярно е, че в тима на Барса има доста повече ред, отколкото при Реал, които са малко по-хаотични“.

“Но от друга страна, това може би ти помага, защото са по-предвидими. Знаехме за множеството топки зад гърба на защитата, които изпращат от зоната на Ламин към тази на Рашфорд. Знаеш какви са техните оръжия, но пасовете им са точни до милиметъра и колкото и да го знаеш, във всеки един момент...“, добави футболистът на Албасете.

Хави Морено коментира с чувство за хумор и своя гол: „Не бях вкарвал почти от юношеските години. Не беше зле за толкова дълго време без попадение.“

„Вероятно никой не е вярвал, че ще стигнем толкова далеч, особено предвид класата на отборите, срещу които се изправихме. С вяра и работа успяхме да стигнем дотук и сме много щастливи“, завърши той относно представянето на Албасете в турнира.