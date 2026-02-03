Популярни
Играч на Реал Мадрид поиска да тренира индивидуално заради провален трансфер
Играч на Реал Мадрид поиска да тренира индивидуално заради провален трансфер

  • 3 фев 2026 | 17:17
  • 565
  • 0

Проблемите в Реал Мадрид се трупат, а напрежението се увеличава. След три поредни победи при Алваро Арбелоа изглеждаше, че тимът е на правилния път, но последва драматичната загуба от Бенфика в Шампионската лига и неубедителното представяне срещу Райо Валекано, което бе придружено отново от освирквания от “Сантиаго Бернебеу”.

Около затварянето на трансферния прозорец вчера излезе нова история за недоволство в Реал. Фран Гарсия беше близо до това да напусне клуба, но това не му бе позволено. Сериозен интерес към него имаше от страна на Борнемут. Мениджърът на “черешките” Андони Ираола познава добре качествата на играча, тъй като работи с него три години в Райо Валекано.

Очакваше се Гарсия да отиде в Борнемут под наем до края на сезона. От Реал обаче решиха да спрат трансфера, което доведе до разочарование у играча. Миналата събота бранителят отказа да тренира с отбора и поиска да се подготвя самостоятелно. Той се включи в първите 15 минути от заниманието, които бяха отворени за медии, а след това отиде да тренира сам. Гарсия е четвърти избор за поста ляв краен защитник зад Алваро Карерас, Ферлан Менди и Едуардо Камавинга, който продължава да е недоволен от факта, че използван на тази позиция.

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

