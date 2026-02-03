Играч на Реал Мадрид поиска да тренира индивидуално заради провален трансфер

Проблемите в Реал Мадрид се трупат, а напрежението се увеличава. След три поредни победи при Алваро Арбелоа изглеждаше, че тимът е на правилния път, но последва драматичната загуба от Бенфика в Шампионската лига и неубедителното представяне срещу Райо Валекано, което бе придружено отново от освирквания от “Сантиаго Бернебеу”.

Около затварянето на трансферния прозорец вчера излезе нова история за недоволство в Реал. Фран Гарсия беше близо до това да напусне клуба, но това не му бе позволено. Сериозен интерес към него имаше от страна на Борнемут. Мениджърът на “черешките” Андони Ираола познава добре качествата на играча, тъй като работи с него три години в Райо Валекано.

🚨 Fran García said goodbye on Friday to people in Valdebebas because his exit to Bournemouth was well on track. @SQuirante pic.twitter.com/nA6mhIk85c — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 3, 2026

Очакваше се Гарсия да отиде в Борнемут под наем до края на сезона. От Реал обаче решиха да спрат трансфера, което доведе до разочарование у играча. Миналата събота бранителят отказа да тренира с отбора и поиска да се подготвя самостоятелно. Той се включи в първите 15 минути от заниманието, които бяха отворени за медии, а след това отиде да тренира сам. Гарсия е четвърти избор за поста ляв краен защитник зад Алваро Карерас, Ферлан Менди и Едуардо Камавинга, който продължава да е недоволен от факта, че използван на тази позиция.