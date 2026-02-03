Задава ли се нов конфликт по оста Мадрид - Барселона? От Каталуния ясно заявиха желанието си да преборят "Сантиаго Бернабеу"

Кметът на Барселона, Жауме Колбони, ясно заяви амбицията на града да бъде домакин на финала на Световното първенство по футбол през 2030 г. По време на речта си на галавечерта на „Мундо Депортиво“, той потвърди, че желанието на каталунската столица вече е предадено на Кралската испанска футболна федерация, макар да е наясно, че крайното решение принадлежи на ФИФА. До момента се смяташе за почти сигурно, че стадионът на Реал Мадрид "Сантиаго Бернабеу" ще получи финала на Мондиал 2030.

„Отговорът е да. Барселона винаги е имала голямата амбиция да бъде домакин на значими спортни събития“, започна Колбони, като подчерта традициите на града в организирането на подобни мащабни прояви. Кметът припомни, че в следващите месеци Барселона отново ще бъде в центъра на международното внимание с Grand Départ на Тур дьо Франс, а наскоро беше домакин и на Купата на Америка – примери, които според него подсилват кандидатурата на града.

Колбони обясни, че вече е предприел първата институционална стъпка. „Преди няколко дни изразих пред президента на Испанската футболна федерация, г-н Лусан, че град Барселона би се радвал изключително много и ще бъде готов да приеме финала на Световното първенство по футбол през 2030 г.“, заяви той. На въпроса за мястото на провеждане, той отговори без колебание: „Финалът на Мондиал 2030, в Барселона, на "Камп Ноу"“.

Кметът защити тезата, че стадионът на „блаугранас“ ще бъде напълно готов за предизвикателството след приключване на реконструкцията, която в момента се извършва от клуба съвместно с Limak. „Ще разполагаме с абсолютно конкурентен стадион, както заяви и самата ФИФА, за да бъдем домакини на този финал“, отбеляза той, визирайки новия Камп Ноу, който се очаква да се превърне в най-добрия стадион и нов световен еталон.

Въпреки това Колбони демонстрира реализъм и предпазливост. „Очевидно това не зависи от кметството. Решението трябва да бъде взето от ФИФА“, призна той, но настоя, че градът вече е изпратил своето послание. „Аз вече изразих нашия ентусиазъм да бъдем домакини“, завърши кметът, подчертавайки, че Барселона иска да участва в надпреварата за най-важния мач на Мондиал 2030.