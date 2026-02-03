Популярни
Шеф на Милан обясни за пропадналия трансфер на Матета

  • 3 фев 2026 | 22:42
Спортният директор на Милан Игли Таре обясни гледната точка на клуба относно пропадналия трансфер на нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Той също така увери, че вратарят Майк Менян без проблеми е преподписал с „росонерите“, както и че наставникът Масимилиано Алегри не е пожелал ново попълнение в отбрана.

„Сделката за Матета беше за бъдещето. Имаше възможност да ускорим трансфера, но при медицинските прегледи открихме проблем. Ще видим в бъдеще за него. Тимът се справя доста добре засега, така че сме щастливи и доволни. Ще продължим напред, без да си търсим оправдания. Преговорите с Майк не бяха трудни, защото той вече е символ на този отбор. Неговото желание беше да остане в Милан, а клубът направи всичко необходимо, за да се увери, че споразумението щеше да мине гладко. Защитата ни? Ако имаше нещо, което можеше да се направи, щяхме да го сторим, но заедно с Алегри решихме да не предприемаме нищо и да повярваме в наличните играчи“, коментира Таре преди мача с Болоня.

Снимки: Gettyimages

