Шеф на Милан обясни за пропадналия трансфер на Матета

Спортният директор на Милан Игли Таре обясни гледната точка на клуба относно пропадналия трансфер на нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Той също така увери, че вратарят Майк Менян без проблеми е преподписал с „росонерите“, както и че наставникът Масимилиано Алегри не е пожелал ново попълнение в отбрана.

„Сделката за Матета беше за бъдещето. Имаше възможност да ускорим трансфера, но при медицинските прегледи открихме проблем. Ще видим в бъдеще за него. Тимът се справя доста добре засега, така че сме щастливи и доволни. Ще продължим напред, без да си търсим оправдания. Преговорите с Майк не бяха трудни, защото той вече е символ на този отбор. Неговото желание беше да остане в Милан, а клубът направи всичко необходимо, за да се увери, че споразумението щеше да мине гладко. Защитата ни? Ако имаше нещо, което можеше да се направи, щяхме да го сторим, но заедно с Алегри решихме да не предприемаме нищо и да повярваме в наличните играчи“, коментира Таре преди мача с Болоня.

Снимки: Gettyimages