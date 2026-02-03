Болоня 0:1 Милан, Лофтъс-Чийк даде преднина на гостите

Отборите на Болоня и Милан играят при резултат 0:1 на "Ренато Дал'Ара" в последния мач от 23-тия кръг на Серия "А". Рубен Лофтъс-Чийк отбеляза попадението в 20-ата минута.

Масимилиано Алегри е извършил четири промени сред титулярите си след ремито 1:1 с Рома. В защита се завръща възстановеният от травмата си Страхиня Павлович за сметка на Фикайо Томори. Закари Атекаме пък стартира едва за втори път като титуляр за тима заради контузията на десния халф-бек Алексис Салемакерс. В средата на терена този път Юсуф Фофана е предпочетен пред Самуеле Ричи. В атака партньор на Кристофър Нкунку е Лофтъс-Чийк предвид физическите проблеми на резервите Рафаел Леао и Никлас Фюлкруг, както и на оставения извън групата Кристиан Пулишич. Домакините пък са подредени в 4-2-3-1 със Сантиаго Кастро на върха на атаката, като покрай него ще играят Рикардо Орсолини, Йенс Одгор и Джонатан Роу.

Our starting XI in Bologna 📋



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/eVfFfJNX8s — AC Milan (@acmilan) February 3, 2026

Домакините от самото начало наложиха натиск, като с ранни пропуски се отчетоха Одгор, Торбьорн Хегем и Роу. В осмата минута дойде първата опасна атака на гостите, като тогава Лофтъс-Чийк излезе сам срещу Федерико Равалия, но вместо да стреля, позволи на вратаря да улови топката. След това дойде нов опит на Одгор да се разпише, като и той се оказа неточен. В 16-ата минута именно норвежецът стреля с глава след статично положение, но не затрудни Майк Менян. Фофана бързо отговори със свой удар с глава, но топката мина покрай вратата.

В 20-ата минута Равалия отрази удар с глава на Нкунку от упор. Защитниците на Болоня обаче не успяха да изчистят топката и тя стигна до Лофтъс-Чийк, който с удара си я прати в мрежата.

БОЛОНЯ - МИЛАН 0:1



0:1 Лофтъс-Чийк (20')



Болоня: Равалия, Зортеа, Казале, Хегем, Миранда, Фройлер, Фъргюсън, Орсолини, Одгор, Роу, Кастро



Милан: Менян, Де Винтер, Габия, Павлович, Атекаме, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Лофтъс-Чийк, Нкунку

