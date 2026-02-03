Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета обмисля да се подложи на операция на коляното след провалената сделка за преминаване в италианския гранд Милан, съобщава „Скай Спортс“.

28-годишният французин трябваше да напусне лондончани в последния ден от зимния трансферен прозорец, но не успя да премине медицинските прегледи заради проблем в областта на коляното.

Агентите на Матета изпратиха в събота в Милано медицинските му документи, в които е описан проблемът. Впоследствие от „росонерите“ ангажираха клубен лекар да пътува до Лондон, за да изследва лично французина, след което оттеглиха офертата си на стойност 30 милиона евро.

През настоящия сезон Матета има 10 попадения в 34 мача във всички турнири. Той обаче пропусна последния двубой на тима си заради преговорите с Милан.

Кристъл Палас заема 15-ото място във Висшата лига с 29 точки, на 24 зад лидера Арсенал и на 9 над зоната на изпадащите.