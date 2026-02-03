Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан

Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан

  • 3 фев 2026 | 17:38
  • 690
  • 0
Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета обмисля да се подложи на операция на коляното след провалената сделка за преминаване в италианския гранд Милан, съобщава „Скай Спортс“.

28-годишният французин трябваше да напусне лондончани в последния ден от зимния трансферен прозорец, но не успя да премине медицинските прегледи заради проблем в областта на коляното.

Агентите на Матета изпратиха в събота в Милано медицинските му документи, в които е описан проблемът. Впоследствие от „росонерите“ ангажираха клубен лекар да пътува до Лондон, за да изследва лично французина, след което оттеглиха офертата си на стойност 30 милиона евро.

Край на сагата: Милан се отказа от Матета в последния момент
Край на сагата: Милан се отказа от Матета в последния момент

През настоящия сезон Матета има 10 попадения в 34 мача във всички турнири. Той обаче пропусна последния двубой на тима си заради преговорите с Милан.

Кристъл Палас заема 15-ото място във Висшата лига с 29 точки, на 24 зад лидера Арсенал и на 9 над зоната на изпадащите.

