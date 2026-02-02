Конте взе треньорска награда и отговори на коментар на Алегри

Наставникът на Антонио Конте днес получи наградата “Златна пейка” за най-добър треньор в Серия "А" за сезон 2024/25 и влезе в словесен спор с колегата си начело на Милан Масимилиано Алегри.

Конте бесен: Многото мачове убиват играчите и убиват футбола

По време на днешната си пресконференция треньорът на “росонерите” беше запитан относно оплакванията на Конте относно натоварената футболна програма, която води до контузии на играчи. “Ако искаш да поддържаш високо ниво, нужно е да играеш много мачове. Аз например се надявам да участвам на следващото Световно клубно първенство. Чувам, че някои хора се оплакват, че имало твърде много мачове в календара. Чел съм много полемики, като не сме тези, които трябва да намерят решения. Има си компетентни хора, които трябва да намерят решения за доброто на футбола. Прекарах пет години в Ювентус, където спечелих пет Скудета и четири Купи на Италия, а също така два пъти бях на финал в Шампионската лига. Така че съм имал повече двубои от всеки друг. Надявам се догодина да имам тези проблеми, ако въобще мога да ги нарека така”, коментира той.

Conte vs Allegri 👀



After Conte complained about the packed calendar, Allegri had a very different take:



“If you want to stay at a high level you need to play a lot of games. I hope to play Club World Cup too.



I hear people say there’s too many games in the calendar…



Can I… pic.twitter.com/UVoU4sLNSn — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 2, 2026

След церемонията във Флоренция Конте за пореден път говори по тази тема. “Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Проблемът е, че е трудно да се говори открито и да се заеме позиция, защото всички приказват, но никой не прави нищо. Това е истината. Ще продължаваме така, знаейки, че все пак моите думи са истина. Има институции, които са отговорни за тези въпроси. Германската федерация зае позиция с намерението да направи нещо, но не можеше да действа сама. Що се отнася до отборите в Серия "А", това са ситуации, които не ме засягат директно, но са и въпрос, по който всички сме съгласни, включително медиите, защото се играят твърде много мачове и рискът е твърде висок. Но в крайна сметка, нищо не се прави, това е истината. Не знам какво е казал Алегри на пресконференцията си, но през тази година той определено няма толкова много мачове”, заяви треньорът на италиански шампион.

Conte has responded to Allegri:



Journalist: “What do you think about Allegri’s words where he said to be at a high level you need to play many matches?”



Conte: “I don’t know what Allegri said, but he definitely isn’t playing much this year.” (via Sky) pic.twitter.com/WwN45EXKKA — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages