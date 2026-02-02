Милан си осигури един от тримата най-добри вратари в Европа, радва се Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази задоволството си от новия договор на титулярния вратар на тима Майк Менян, който преподписа до 2031 година. Той също така коментира състоянието на някои от своите играчи преди утрешното гостуване на Болоня.

“Много се радвам за новия договор на Менян, защото Милан си осигури един от тримата най-добри вратари в Европа. Той също е доста щастлив, като винаги е казвал, че иска да остане. Клубът свърши добра работа, гарантирайки оставането на Майк в Милан. Сега нека се фокусираме върху утрешния мач. Въобще не се е налагало да убеждавам Менян. Заслугата, както е редно, тъй като хората работеха усърдно, а и те решават за договорите, е на клуба. След като Менян остана през лятото, бях уверен, че той щеше да продължи в Милан. Менян е много чувствителен човек и знаех, че желаеше да остане. Просто трябваше да преодолеем недоразумението от миналото лято. Ще видим и за Лука Модрич, който сам ще реши дали иска да продължи, или не. Що се отнася до Жан-Филип Матета, винаги съм казвал, че говоря само за играчи на Милан. От уважение не е редно да говоря за футболисти на други отбори.

Алексис Салемакерс е аут за утрешния мач, тъй като проблемът с адуктора още го тормози. Той беше на разположение в Рим, но тогава получи лека травма. Утре някой измежду Закари Атекаме и Рубен Лофтъс-Чийк ще го замести. Атекаме доста се подобри и се приспособи. Ако играе, ще имам пълно доверие в него. В противен случай, Лофтъс ще е на фланга. Кристиан Пулишич пък страда от бурсит. Ако днес е по-добре, ще го вземем в групата. Рафаел Леао, който се справя със ситуацията си с адукторите и пубиса, ще бъде в състава. Всички останали са здрави, така че ще пътуват до Болоня. Съперникът ни идва след добра победа в Лига Европа, но е спечелил само един от последните си десет мача в първенството. Ще срещнем тим, който ще иска да победи Милан и да докаже, че тези негативни резултати са случайност. Имаме нужда да изиграем сериозен мач.

Днес е последният ден от трансферния прозорец. Имаме късмет с предстоящите два мача: утрешния и този след 10 дни. Ще имаме време да възстановим Пулишич, Леао, Никлас Фюлкруг, чийто пръст рано или късно ще оздравее. Наближава и възстановяването на Сантиаго Хименес, който ще ни е от полза за края на сезона. Доволен съм от наличните играчи. Засега направихме добри неща, но те не са достатъчни за крайната цел: Ювентус, Рома и Комо са близо до нас. Не мисля, че Интер ще има някакви проблеми, така че с Наполи ставаме пет отбора, борещи се за три места. Сезоните са различни и не бива да забравяме, че не е редно да захвърляме цялата усърдна работа през последните месеци за кратко време. Това, което е постигнато, остана, а утре трябва да си заслужим още. Утрешният мач е последната ни визита от шестте ни гостувания напоследък. Една малка стъпка утре и след 10 дни ще сме си върнали играчите, които сега с оплаквания и болки”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

