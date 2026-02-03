Фюлкруг вярва, че ще попадне в състава на Германия за Мондиал 2026 и че Милан е правилното място за него

Нападателят Никлас Фюлкруг е убеден, че ще бъде повикан в състава на националния отбор на Германия за предстоящото Световно първенство, след като напусна Уест Хам в посока Милан, съобщава ДПА.

32-годишният футболист има 14 гола в 24 мача за Бундестима, но не е викан от юни насам. Той обаче остава оптимистично настроен като цяло.

„Селекционерът на националния тим знае какво може да очаква от мен“, заяви Фюлкруг пред Sky TV и добави, че не може да предвиди кой ще бъде избран, но „обикновено се чувствам като неразделна част от отбора. Такава е връзката в момента.“

Нападателят каза още, че е важно да бъде „постоянно във връзка“ със старши треньора на тима на Германия Юлиан Нагелсман.

„Мога да се справя с тази роля“, изтъкна Фюлклуг по повод клуба и родината си. "Мисля, че ролята, която изиграх на Европейското първенство (2024), е същата, която имах в първите си няколко мача тук в Милано“, заяви още германецът и допълни, че е много доволен от дебюта си в отбора на Милан, като още в ранен етап е почувствал, че бившият европейски шампион е правилен избор.

„Милан се свърза с мен много, много рано. Емоционално и по отношение на футбола се вписах много добре в отбора“, завърши Никлас Фюлкруг.

32-годишният нападател прекара само 18 месеца в Англия, преди през януари да осъществи трансфер при "росонерите", където до момента влезе като резерва в пет срещи и отбеляза един гол. Футболистът се присъедини към гранда от Милано в стремеж към повече игрово време и да увеличи шансовете си да бъде повикан за Мондиал 2026.

