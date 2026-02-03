Популярни
Фюлкруг вярва, че ще попадне в състава на Германия за Мондиал 2026 и че Милан е правилното място за него

  • 3 фев 2026 | 12:10
  • 353
  • 0

Нападателят Никлас Фюлкруг е убеден, че ще бъде повикан в състава на националния отбор на Германия за предстоящото Световно първенство, след като напусна Уест Хам в посока Милан, съобщава ДПА.

32-годишният футболист има 14 гола в 24 мача за Бундестима, но не е викан от юни насам. Той обаче остава оптимистично настроен като цяло.

Алегри призна за редица въпросителни и разкри дали веднага ще пусне Фюлкруг като титуляр
Алегри призна за редица въпросителни и разкри дали веднага ще пусне Фюлкруг като титуляр

„Селекционерът на националния тим знае какво може да очаква от мен“, заяви Фюлкруг пред Sky TV и добави, че не може да предвиди кой ще бъде избран, но „обикновено се чувствам като неразделна част от отбора. Такава е връзката в момента.“

Нападателят каза още, че е важно да бъде „постоянно във връзка“ със старши треньора на тима на Германия Юлиан Нагелсман.

Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече
Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

„Мога да се справя с тази роля“, изтъкна Фюлклуг по повод клуба и родината си. "Мисля, че ролята, която изиграх на Европейското първенство (2024), е същата, която имах в първите си няколко мача тук в Милано“, заяви още германецът и допълни, че е много доволен от дебюта си в отбора на Милан, като още в ранен етап е почувствал, че бившият европейски шампион е правилен избор.

Милан се свърза с мен много, много рано. Емоционално и по отношение на футбола се вписах много добре в отбора“, завърши Никлас Фюлкруг.

32-годишният нападател прекара само 18 месеца в Англия, преди през януари да осъществи трансфер при "росонерите", където до момента влезе като резерва в пет срещи и отбеляза един гол. Футболистът се присъедини към гранда от Милано в стремеж към повече игрово време и да увеличи шансовете си да бъде повикан за Мондиал 2026.

Снимки: Imago

