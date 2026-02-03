Християн Касабов с още един рекорд след победа в Чехия

Шампионът на България при юношите под 20 години Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 метра с препятствия за възрастта. Броени дни след рекорда си от 7.77 секунди, поставен в столичната зала “Фестивална”, възпитаникът на Симеон Попхлебаров свали още една стотна за победата си на турнира в Острава. Касабов, който миналата година спечели сребърен медал на 110 м/пр на Европейското под 20 г., се наложи в Острава с постижение от 7.76 сек.

Той изпревари с голяма преднина втория Лукаш Коптик (7.93) и третия Матей Михалко (8.23).

По-късно днес България ще има още един представител в Острава. Божидар Саръбоюков ще е част от основната програма на турнира на Световната атлетика със “златен етикет” в Чехия. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 ще се изправи срещу Матия Фурлани и Милтиадис Тентоглу.