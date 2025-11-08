Треньорът на Саръбоюков с признание от Европейската атлетика

Треньорът на европейския шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков Димитър Карамфилов получи голямо признание от Европейската федерация. Специалистът от Харманли получи наградата си на стилна церемония от избрания за президент на БФЛА Георги Павлов в навечерието на извънредното общо събрание на централата, свикано с подписите на 48 клуба. Съдът уважи желанието им, въпреки че Управителният съвет на БФЛА също насрочи събрание.

В централата членуват близо 130 клуба, като голяма част от тях уважиха церемонията, на която освен Карамфилов, още няколко деятели на спорта бяха наградени за кръглите си годишнини.

Павлов връчи и плакети на деятели навършили кръгли годишнини, а в края на церемонията даде специална награда за “Цялостен принос“ за развитието на леката атлетика в България на Димитър Кисьов – доайен на планинските бягания в България.

Павлов благодари на Димитър Карамфилов и Димитър Кисьов в официалния си профил във Фейсбук и поименно спомена всички, които бяха отличени от БФЛА със следното обръщение:

"Специална благодарност за усилията, които полагат за спорта ни на юбилярите:

ДИМЧО НИКОВ – ЦСКА – СОФИЯ

ЮЛИАН КАРАБИБЕРОВ – ЮНИВЕРСАЛ – СОФИЯ

ДАНАИЛ НЕНКОВ – СПАРТАК – КОЙНАРЕ

АЛЬОША ВЕЛКОВ – АК ВРАЦА

ГАЛЯ НИКОЛОВА – ГЕОРГИ ДЪКОВ-ПЛЕВЕН

ДАНАИЛ ПЕТКОВ – ГАЛАКСИ – ПЛОВДИВ

ВЕНЦИСЛАВА АТАНАСОВА – ЮЛИС – ЕЛИН ПЕЛИН

МИТКО ДИНЕВ – СТОГОС 2006 НОВА ЗАГОРА

КОСТАДИН ЧИФЛИДЖАНОВ – РИЛСКИ АТЛЕТ-САМОКОВ

ФИДАНКА БОРИСОВА – ФОРТУНА – КОСТИНБРОД

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ – СПРИНТ – ЧЕРВЕН БРЯГ

НИКОЛАЙ ЯНКОВ – ДОБРУДЖА 99 – ДОБРИЧ