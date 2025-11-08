Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Треньорът на Саръбоюков с признание от Европейската атлетика

Треньорът на Саръбоюков с признание от Европейската атлетика

  • 8 ное 2025 | 10:30
  • 134
  • 0

Треньорът на европейския шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков Димитър Карамфилов получи голямо признание от Европейската федерация. Специалистът от Харманли получи наградата си на стилна церемония от избрания за президент на БФЛА Георги Павлов в навечерието на извънредното общо събрание на централата, свикано с подписите на 48 клуба. Съдът уважи желанието им, въпреки че Управителният съвет на БФЛА също насрочи събрание.

В централата членуват близо 130 клуба, като голяма част от тях уважиха церемонията, на която освен Карамфилов, още няколко деятели на спорта бяха наградени за кръглите си годишнини.

Павлов връчи и плакети на деятели навършили кръгли годишнини, а в края на церемонията даде специална награда за “Цялостен принос“ за развитието на леката атлетика в България на Димитър Кисьов – доайен на планинските бягания в България.

Павлов благодари на Димитър Карамфилов и Димитър Кисьов в официалния си профил във Фейсбук и поименно спомена всички, които бяха отличени от БФЛА със следното обръщение:
"Специална благодарност за усилията, които полагат за спорта ни на юбилярите:

ДИМЧО НИКОВ – ЦСКА – СОФИЯ
ЮЛИАН КАРАБИБЕРОВ – ЮНИВЕРСАЛ – СОФИЯ
ДАНАИЛ НЕНКОВ – СПАРТАК – КОЙНАРЕ
АЛЬОША ВЕЛКОВ – АК ВРАЦА
ГАЛЯ НИКОЛОВА – ГЕОРГИ ДЪКОВ-ПЛЕВЕН
ДАНАИЛ ПЕТКОВ – ГАЛАКСИ – ПЛОВДИВ
ВЕНЦИСЛАВА АТАНАСОВА – ЮЛИС – ЕЛИН ПЕЛИН
МИТКО ДИНЕВ – СТОГОС 2006 НОВА ЗАГОРА
КОСТАДИН ЧИФЛИДЖАНОВ – РИЛСКИ АТЛЕТ-САМОКОВ
ФИДАНКА БОРИСОВА – ФОРТУНА – КОСТИНБРОД
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ – СПРИНТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ – ДОБРУДЖА 99 – ДОБРИЧ

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Соня О‘Съливан: В сезона на наградите Кейт О‘Конър трябва да подбира внимателно

Соня О‘Съливан: В сезона на наградите Кейт О‘Конър трябва да подбира внимателно

  • 7 ное 2025 | 18:28
  • 633
  • 0
БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

  • 7 ное 2025 | 17:34
  • 4125
  • 0
Уинфред Яви с необичаен подход в подготовката си за сезон 2026 в опит да спре Фейт Черотич

Уинфред Яви с необичаен подход в подготовката си за сезон 2026 в опит да спре Фейт Черотич

  • 7 ное 2025 | 17:27
  • 965
  • 0
Кипчоге: Саве и Киплимо могат да слязат под два часа в маратона

Кипчоге: Саве и Киплимо могат да слязат под два часа в маратона

  • 7 ное 2025 | 13:20
  • 537
  • 0
Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

  • 7 ное 2025 | 12:59
  • 6738
  • 0
Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

  • 6 ное 2025 | 17:33
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 9302
  • 72
11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

  • 8 ное 2025 | 10:48
  • 74
  • 0
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 1825
  • 1
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 2095
  • 1
Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 3008
  • 5
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 1946
  • 1