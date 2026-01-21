Роналдо отбеляза гол №960, а Ал-Насър се върна към победите като гост

Суперзвездата Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 960 в своята кариера при победата на неговия отбор Ал-Насър с 2:1 като гост на Дамак в двубой от 17-ия кръг на саудитския елит. Така “жълто-сините” прекъснаха негативната си серия от три гостувания без успех.

Ал-Насър поведе в резултата още в петата минута, когато Абдулрахман Гареб финтира противниковия капитан Абделкадер Бедран и беше точен с удар по земя. В 31-вата минута Рияд Шарахили реши, че е изравнил за Дамак, но се оказа в положение на засада. Десет минути по-късно Жоао Феликс не успя да удвои аванса на своя тим, тъй като ударът му срещна напречната греда. За сметка на това, в 50-ата минута именно той асистира на Роналдо, който се разписа с удар отблизо. В 68-ата минута домакините съумяха да намалят изоставането си чрез гол с глава на Джамал Харкас при центриране от корнер. В 83-тата минута Кристиано за втори път в двубоя прати топката в противниковата мрежа, но беше маркирана негова засада и така той не успя да направи победата по-убедителна.

👑🤯 ¡¡Cristianos Ronaldo acaba de anotar su gol 960!! pic.twitter.com/mENxCfaSNo — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 21, 2026

След този успех Ал-Насър се върна на второто място в класирането със своя актив от 37 точки, колкото има и третият Ал-Ахли, но с по-лоша голова разлика, докато лидерът Ал-Хилал е с 41 пункта. Дамак пък е на 15-ата позиция точно над зоната на изпазащите със своите 11 точки след четвъртия си пореден мач без победа.

