Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано Роналдо прекъсна 16-годишна серия

Кристиано Роналдо прекъсна 16-годишна серия

  • 2 яну 2026 | 01:59
  • 794
  • 0
Кристиано Роналдо прекъсна 16-годишна серия

4 май 2024 година. Това беше последният път, когато Кристиано Роналдо отбеляза хеттрик. Въпреки че е натрупал 41 гола, откакто навърши 40 години, и е все по-близо до мечтаните 1000 гола (в момента има 957 - б.р.), португалският национал завърши 2025 година без да отбележи три пъти в един мач и прекъсна серията, която продължаваше 16 поредни години.

Капитанът на Ал-Насър все пак отбеляза хеттрик през декември, при победата над Ал-Ахдуд (3:0), но третият му гол беше отменен заради засада. Откакто пристигна в Саудитска Арабия преди три години, Роналдо има общо шест хеттрика.

Кристиано започна да вкарва и с гръб, но беше спрян от бивш играч на Ливърпул
Кристиано започна да вкарва и с гръб, но беше спрян от бивш играч на Ливърпул

Последният хеттрик на Кристиано за Португалия беше при разгрома над Люксембург (5:0) в квалификациите за Мондиал 2022. През 2021 година Роналдо направи още един хеттрик на 14 март с екипа на Ювентус. При втория си престой в Манчестър Юнайтед също блесна с два хеттрика - срещу Тотнъм и Норич в Премиър лийг.

За да си спомним последната година, в която Роналдо не е правил хеттрик, трябва да се върнем чак до... 2009-а. Първият път, когато той отбеляза три гола в един мач, беше на 12 януари 2008 година с екипа на Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл (6:0).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Борнемут се разбраха за Семеньо

Манчестър Сити и Борнемут се разбраха за Семеньо

  • 2 яну 2026 | 01:23
  • 680
  • 0
Гуардиола: Създадохме достатъчно положения, но ги пропуснахме

Гуардиола: Създадохме достатъчно положения, но ги пропуснахме

  • 2 яну 2026 | 01:11
  • 373
  • 0
Манчестър Юнайтед се интересува от Матета

Манчестър Юнайтед се интересува от Матета

  • 2 яну 2026 | 00:52
  • 571
  • 1
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 4320
  • 2
Предпазлив Тотнъм взе точка в лондонско дерби

Предпазлив Тотнъм взе точка в лондонско дерби

  • 2 яну 2026 | 00:06
  • 2163
  • 0
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 10575
  • 55
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 10575
  • 55
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 20647
  • 58
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 4320
  • 2
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 28858
  • 99
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 21046
  • 22
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 41527
  • 237